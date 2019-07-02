دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper وفاة محمد أفندي العباسي أول من رفع علم مصر فوق خط بارليف

توفي، اليوم الإثنين، محمد عبدالسلام العباسي، أول من رفع العلم المصري على خط بارليف في حرب أكتوبر 1973م، عن عمر ناهز الـ71 عامًا.

والعباسي الشهير باسم «محمد أفندي العباسي» ولد في 21 فبراير 1947م بمدينة القُرين بمحافظة الشرقية، ولديه 4 أبناء، (ولدان وبنتان) و21 حفيدًا وحفظ القرآن الكريم كاملًا، ثم حصل على الشهادتين الابتدائية والإعدادية، قبل أن يتوقف عن الدراسة ويعمل في التجارة والزراعة، وبعدها تم تجنيده في الجيش عام 1969م.

وذكر العباسي في لقاء إعلامي سابق، قصة رفع العلم المصري فوق خط بارليف، موضحًا أنه كان ضمن الصفوف الأولي التي عبرت قناة السويس؛ حيث تقدموا نحو دشمة حصينة، مضيفًا أنهم لم يهتموا بالألغام والأسلاك الشائكة، ومن شدة فرحته صاح على قائد الكتيبة، الذي كان برتبة مقدم، قائلًا: «مبروك يا ناجي، مبروك يا ناجي»، فرد عليه القائد: «مبروك يا عباسي.. وارفع علم مصر يا بطل»، فتقدّم وأنزل العلم الإسرائيلي ورفع العلم المصري فوق أول نقطة مصرية يتم تحريرها بعد عبور القناة.

يُذكر أن إسرائيل أنشأت خط بارليف بعد حرب 1967، وهو ساتر ترابي مرتفع على الضفة الشرقية لقناة السويس، ويحتوي على دفاعات وحصون لمنع عبور القوات المصرية، وادعت تل أبيب وقتها، أنه أقوى من خط ماجينو الذي بناه الفرنسيون بعد الحرب العالمية الأولى.