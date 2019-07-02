السعودية اليوم / 15 قتيلاً على الأقل بانهيار جدار جراء أمطار غزيرة في بومباي



بومباي 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واس

لقي ما لا يقل عن 15 شخصًا مصرعهم في بومباي فجر الثلاثاء في انهيار جدار من جراء أمطار موسمية غزيرة هطلت على العاصمة المالية للهند.

وقال المتحدث باسم ادارة الكوارث في السلطة المحلية في بومباي تاناجي كامبل:" إن 69 شخصًا آخرين أصيبوا بجروح عندما سقط الجدار في حي فقير".

ووقعت المأساة في الوقت الذي شهدت فيه المدينة الساحلية البالغ عدد سكانها حوالى 20 مليون نسمة هطول أمطار غزيرة لليوم الثاني على التوالي، مما أدى إلى توقف الحركة فيها بصورة شبه تامة.

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07:21ت م

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