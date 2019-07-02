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وضحت الهيئة العامة للطيران المدني ماهية الخطوط البيضاء التي تظهر خلف الطائرات التي تحلق على ارتفاعات عالية في السماء.
وأبانت الهيئة في مقطع فيديو حقيقة هذه الخطوط التي يعتقد البعض أنها تحدث بسبب غاز “الكيمتريل” الذي يستخدم لتفريق السحب، ويعتقد آخرون أنها للرحلات الدولية لتمييزها عند الدخول للدول.
وقالت إن الخطوط البيضاء تنتج بسبب ما يخرج من عوادم الطائرات من أجسام صلبة وبخار ماء، حيث يتكثف ما حول هذه الأجسام بسبب درجة الحرارة المنخفضة، ما يؤدي لظهور هذه الخطوط البيضاء التي تعرف بـ”خطوط التكثف”.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. “الطيران المدني” يوضح ماهية الخطوط البيضاء خلف الطائرات المحلقة على ارتفاعات عالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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