أمريكا: أنباء عن تعرض موظفين في “فيسبوك” لغاز “السارين”

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تعرّض موظفون لدى “فيسبوك” لغاز الأعصاب “السارين” في إحدى المنشآت التابعة للشركة بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأفادت المعلومات بحسب ما ذكر مسؤولون لدى إدارة مكافحة الحرائق في “مينلو بارك”، أن الموظفين في “فيسبوك” تعرّضوا لطرد به كمية من غاز الأعصاب أثناء التحقق من جهازالكشف عن المواد الخطرة.

وأكدت المتحدث الرسمي باسم إدارة مكافحة الحرائق في “مينلو بارك” أن الموقف الحالي يشير إلى وجود مواد خطرة في قسم البريد التابع لـ”فيسبوك”، ولكن لم يتسن الحصول على المزيد من التفاصيل.

