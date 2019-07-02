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يعج مجال التصميم والتعديل على الصور بالكثير الكثير من البرامج والأدوات التقنية التي من شانها تسهيل المهمة على هواة فن التعديل أو حتى ممتهنين التصميم بكافة أنواعه.
ومن باب تطوير الأدوات الذكية في هذا المجال قام معهد ماساتشوستس التقني بالتعاون مع شركة IBM بتطوير أداة ذكاء اصطناعي جديدة باسم ” GANpaint Studio”، يمكنها إنشاء صوراً زائفة عبر اسقاط صور ومجسمات خارجية أو وإدخال تغييرات على صور أصلية، كما يُتوقع من الأداة أن تكون قادرة على التحقق من صحة الصور أيضاً.
وتتوفر الأداة حالياً كعينة عرض محدودة المهام يمكن تجربتها بشكل مجاني وإضافة تعديلات على صور معينة، حيث يمكنك إضافة شجرة لقالب صورة أو اسقاط غيوم وغير ذلك حسب رغبتك والخيارات المتوفرة على جانب حقل العمل.
فيما تتميز هذه الأداة بتوفير الوقت والجهد على المصمم أو الهاوي نظراً لكونه لن يكن ملزماً بإعداد التعديلات يدوياً، حيث أن الأداة تتعرف على المحيط المراد اسقاط المجسم فيه لتعمل على إخراجه بشكل متناسق مع المحتويات الأصلية للصورة.
حيث وجد الباحثون أن سبل الذكاء الاصطناعي المستخدمة في الأداة سهلت تعرفها على محتويات الصورة..، بمعنى أخر استخدام نظم الشبكات العصبية في بناء التعديلات أدى لتعرف
فيما لا تزال الأداة قيد التطوير للوصول لنتائج أفضل على صعيد إنشاء الصور ودمجها، ويأمل الفريق العمل الوصول بها لقدرة وظيفية تتيح التعديل على الفيديوهات وتسهيل إضافة وإزلة الصورة والمجسمات على المحتوى المتحرك كما هو الحال في الصور الثابتة.
كانت هذه تفاصيل خبر معهد MIT وIBM يطوران أداة ذكاء اصطناعي لإنشاء صور مزيفة والتحقق من صحتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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