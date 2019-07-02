رئيس سامسونج يعتذر ويعترف أن الشركة تسرعت في طرح هاتف جالكسي فولد

:



.

أكد الرئيس التنفيذي لشركة سامسونج DJ Koh أن شركته تعرضت لإحراج كبير بسبب ماحدث مع هاتف جالكسي فولد والذي كان على وشك الوصول لأيدي المستهلكين في أبريل الماضي قبل أن تعلن الشركة التراجع عن طرح الهاتف بعد إكتشاف الكثير من المشاكل الفنية.

DJ Koh أعترف ان سامسونج تسرعت في طرح الجهاز للإعلاميين على الأقل دون التأكد من جاهزيته بنسة 100% وقدم أعتذار الشركة عن ماحدث مؤكداً ان هاتف جالكسي فولد تحديداً يمر بمرحلة الانعاش حالياً قبل إعادة طرحه في الاسواق مجدداً خلال الفترة القادمة.

وأضاف كوه أن الشركة حالياً تجري إختبارات دقيقة على حوالي 2000 جهاز من فئة Galaxy Fold حيث تم الوصول بالفعل إلى حلول لبعض المشاكل ويجري العمل على حل جميع المشاكل الأخرى التي تم اكتشافها من قبل المراجعين او من قبل مهندسين الشركة مؤكداً انهم يعملون بشكل كبير ودقيق جداً لتلافي اي مشاكل مستقبلاً.

أخيراً ذكر DJ Koh أن الشركة بحاجة للمزيد من الوقت ولكن خلال الفترة القليلة القادمة سيكون الهاتف جاهزاً للوصول إلى أيدي المستهلكين في الوقت المناسب دون تحديد إطار زمني لذلك.

