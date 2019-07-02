الهيئة الملكية للعلا تطلق برنامجاً تدريبياً للشباب في مدرسة طهي فرنسية

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أطلقت الهيئة الملكية للعلا شراكة مع مدرسة طهي فرنسية لتدريب جيل جديد من الطهاة الشباب، عبر تدشين برنامج تدريبي مُصمم على مستوى عالمي يشارك فيه طهاة شباب طموحون من العلا.

وسيتم اختيار 24 طاهيًا وطاهية من العلا ضمن المرحلة الأولى من البرنامج للمشاركة في دورة لمدة أربعة أشهر في مدرسة “فيراندي باريس” الشهيرة لفنون الطهي، والتي ستقام في مقر الشركة.

وسيزور كبار المحاضرين والخبراء من “فيراندي” محافظة العلا لمقابلة واختيار المشاركين الـ 24، الذين سيُمنحون الفرصة لدراسة فنون الطهي في العاصمة الفرنسية باريس، كما سيعملون عند عودتهم تحت إشراف 10 من كبار الطهاة الحاصلين على نجمة “ميشلان”.

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كما سيتولى المتدربون المساعدة في تصميم قوائم “مذاق العلا” الفريدة والمستوحاة من فنون الطهي والبيئة المحلية، لتقدم للضيوف من كبار الشخصيات في الموسم الثاني لمهرجان “شتاء طنطورة”.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عمرو المدني أن المبادرة برنامج جديد يُقدم لأهالي العلا، لتوفير فرص عمل مبتكرة ترتكز على مبادرات التطوير الشخصي والمهني، لإعداد جيل من أبناء وبنات العلا الموهوبين، ليمثلوا الجيل القادم من الطهاة ورواد مشاريع الطهي.

ورحب “برونو دي مونتي”، الرئيس التنفيذي لـ “فيراندي باريس” بشباب وفتيات العلا في المدرسة التي تعلم فيها أفضل الطهاة، كما عبّر جيرارد ميستراليت، الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية لتطوير العلا، عن فخر الوكالة بالشراكة مع “فيراندي باريس” للاستفادة من التميز الفرنسي في مجال فنون الطهي وإدارة الضيافة.

وللراغبين في المشاركة بالبرنامج، يجب أن يكون العمر بين 21 و35 عامًا، ومن خريجي مدارس العلا الثانوية..، ولديه على الأقل معرفة متوسطة بالإنجليزية، والتقديم من 5 إلى 9 يوليو 2019، عبر الــمــوقع الإلكتــرونــي ، تليه المقابلات الشخصية، وسيبدأ التدريب في باريس نهاية أغسطس 2019.

