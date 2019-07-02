السعودية اليوم / مصرع 12 شخصًا وفقدان 9 آخرين إثر فيضانات قرب بحيرة بايكال الروسية



موسكو 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واس

لقي 12 شخصًا مصرعهم فيما ما يزال تسعة آخرون في عداد المفقودين إثر فيضانات في منطقة إيركوتسك قرب بحيرة بايكال الروسية.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي فيتالي موتكو خلال اجتماع مع رئيس الحكومة ديمتري مدفيديف إنه في الوقت الحالي، ووفقًا لبيانات وزارة الداخلية، فقد مات 12 شخصًا وفُقد حوالي تسعة آخرين.

وأوضح نائب رئيس الوزراء أن الفيضانات أدت إلى إصابة 751 شخصًا بينهم 153 نقلوا إلى المستشفيات.

وأضاف أن الفيضانات أدت إلى عزل أربع قرى صغيرة عن العالم لكن خدمات الإنقاذ تمكنت من إيصال بطانيات ومواد إغاثة إلى سكانها.

وهطلت أمطار غزيرة الأسبوع الماضي في منطقة إيركوتسك، الإقليم الواقع في سيبيريا والمطل على بحيرة بايكال.

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06:18ت م

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