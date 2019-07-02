“أوبك” تمدد خفض إنتاج النفط حتى مارس 2020

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قبل إنتهاء اجتماع منظمة الدول المنتجة للنفط “أوبك” في فيينا، كشف مندوب إحدى الدول المشاركة عن إتفاق أعضاء المنظمة على تمديد تخفيضات إنتاج النفط تسعة أشهر، بحسب “رويترز”.

وإنتهى الإتفاق السابق الأحد الماضي، الذي يتضمن حاليا خفض إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يوميا..، كما أنه بتمديد الإتفاق تسعة أشهر سينتهي في مارس 2020.

