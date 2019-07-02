:
.
قبل إنتهاء اجتماع منظمة الدول المنتجة للنفط “أوبك” في فيينا، كشف مندوب إحدى الدول المشاركة عن إتفاق أعضاء المنظمة على تمديد تخفيضات إنتاج النفط تسعة أشهر، بحسب “رويترز”.
وإنتهى الإتفاق السابق الأحد الماضي، الذي يتضمن حاليا خفض إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يوميا..، كما أنه بتمديد الإتفاق تسعة أشهر سينتهي في مارس 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر “أوبك” تمدد خفض إنتاج النفط حتى مارس 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.