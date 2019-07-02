توضيح مهم من «الصحة» بشأن استخدام الأعشاب في علاج السرطان

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أكدت وزارة الصحة أن الأعشاب والعلاجات البديلة المنتشرة لعلاج السرطان، لا أساس لها من الصحة، كما وجهت تنبيها إلى مدعي الطب البديل.
ونشرت صحة الشرقية مقطع فيديو على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، يكشف تعرض عدد كبير من المرضى إلى النصب من خلال الطب البديل.
وأضافت وزارة الصحة “كثيرا ما نسمع بخلطات تفك انسداد الشرايين..، أو أعشاب تعالج السرطان وعلاجات مالها أساس من الصحة ولاهي سر مكتوم عن الأطباء ولا شيء”.
وتابعت “تنبيه عن مدعي الطب البديل، اتمنى أنه يصل إلى كل شخص فيكون سببًا في رفع وعيه و نبذه للشائعات بإذن الله”.
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