محتاجو الصفائح قد ينزف دماغهم بسبب عطسة.. طبيب يوضح أهمية التبرع بصفائح الدم

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نشر مستشفى الملك فيصل التخصصي مقطعا مصورا يشرح من خلاله أحد منسوبيها أهمية التبرع بالصفائح الدموية لإنقاذ المحتاجين إليها، وذلك ضمن حملتها التوعوية للتثقيف الصحي والتبرع بالدم.

وأوضح صالح الصقير الممرض الأول بالمستشفى، خلال المقطع، أن الصفائح الدموية هي جزء من الدم يتم تكوينه في نخاع العظم، ووظيفتها الأساسية هي وقف النزيف، لافتا إلى أن مرضى السرطان هم أكثر المرضى الذين يحتاجون إليها بسبب تكسير المرض لصفائحهم الدموية، وهو ما يجعلهم أحيانا ينزفون دون سبب أو لأسباب بسيطة كعطسة واحدة قد تسبب لهم نزيفا.

وأشار إلى أن مرضى السرطان يحتاجون بشكل يومي لجرعات من الصفائح الدموية قد تصل إلى جرعة أو اثنتين أو ثلاث جرعات، لافتا إلى أن الصفائح الدموية ليس لها أي طريق آخر إلا عن طريق التبرع بالدم.

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وبيّن أن الصفائح الدموية هي جزء من التبرع بالدم، حيث يتم استخراجها عن طريق جهاز يفصل مكونات الدم خلال التبرع، مشيرا إلى أن فوائدها مثل فوائد التبرع بالدم العادي، وأبرزها: تجديد الدورة الدموية، وتجديد الخلايا الجذعية، وتخفيف ضغط الدم، وتخفيف نسبة الهيموجلوبين.

وأكد أن التبرع بالصفائح له مميزات، أهمها تخفيف نسبة “الكوليسترول والدهون للمتبرع..، وهو ما قد يساعده في خسارة بعض الوزن الزائد أو علاج الخمول والكسل بسبب تنشيطه للدورة الدموية، كما أن تجدد الصفائح بالدم يتم بعد ثلاثة أيام فقط من التبرع.

ولفت إلى أن المتبرع الواحد يعطي للمحتاجين من جرعة إلى جرعتين، أي إن تبرعا واحدا قد يحيي من نفس إلى نفسين.

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