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نجح فريق طبي في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود في تحقيق إنجاز على مستوى المملكة والشرق الأوسط، لاستخدامهم الحلقة المغناطيسية (اللينكس) لعلاج مرضى ارتجاع المريء. يُذكر أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد صدّقت مؤخراً على إصدار جهاز جديد، يُعرف باسم “لينكس” لعلاج الأشخاص المصابين بارتجاع المريء. ويعالج الجهاز كذلك الأعراض المصاحبة لارتجاع العصارات الهاضمة من المعدة إلى المريء مثل حرقة المعدة والآلام الشديدة وغيرها من الأعراض. Advertisements





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كانت هذه تفاصيل خبر في إنجاز جديد على مستوى الشرق الأوسط.. فريق سعودي يستخدم تقنية جديدة لعلاج ارتجاع المريء (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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