عاجل-رحلات مطار أبها الدولي لم تتأثر بالعمل الإرهابي

إقلاع وهبوط والتزام بمواعيد الرحلات، هكذا كان مطار أبها الدولي بعد الهجوم الإرهابي الحوثي، والذي كعادته يستهدف الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء. "دوت الخليج" تجولت في صالات المطار، ورصدت سير العمل ومغادرة وإقلاع جميع الرحلات وبشكل طبيعي، من وإلى مطار أبها الدولي، بعد العمل الإرهابي الذي وصفه متحدث تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بأنه عمل يرقى إلى جريمة حرب.
الهجوم استهدف المواقف الخارجية للمطار، نتج عنه، حسب بيان التحالف، 9 إصابات، 8 سعوديين، وواحد من الجنسية الهندية، وتم نقل جميع الحالات للمستشفيات للتأكد والاطمئنان عليها.
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