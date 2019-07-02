السعودية اليوم / الأمن التونسي ينقذ 65 مهاجرًا غير شرعي بالمياه الإقلمية التونسية



تونس 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واس

انقذ الحرس البحري التونسي 65 شخصًا في المياه الإقليمية التونسية بعد أن تاهوا في عرض البحر عندما كانوا في رحلة سرية إلى إيطاليا، واقتادهم إلى ميناء صفاقس بالوسط الشرقي التونسي.

وأوضح رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء التونسية أن المهاجرين انطلقوا من إحدى الموانئ الليبية وهم ينحدرون من دول أفريقية ونقل سبعة منهم إلى المستشفى بسبب حالتهم الصحية الحرجة نتيجة مكوثهم الطويل في البحر.

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