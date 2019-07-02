شكرا لقرائتكم خبر عن «مطار أبها»: الحركة الجوية لم تتأثر وتسير بشكل طبيعي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريح (أبها)

فيما طمأن مطار أبها الدولي المسافرين أن الحركة الجوية في المطار لم تتأثر، بعد الهجوم الإرهابي الحوثي، رصدت "الخليج 365" خلال جولة ميدانية في المطار اعتيادية الحركة داخل الصالات، وعدم تأثرها بالهجوم الحوثي.

وكتب حساب المطار عبر «تويتر»: «أعزاءنا المسافرين..نود التنويه بأن الحركة الجوية في مطار أبها الدولي لم تتأثر، وتسير بشكل طبيعي».