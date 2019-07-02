شكرا لقرائتكم خبر عن «مطار أبها»: الحركة الجوية لم تتأثر وتسير بشكل طبيعي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - خالد آل مريح (أبها)فيما طمأن مطار أبها الدولي المسافرين أن الحركة الجوية في المطار لم تتأثر، بعد الهجوم الإرهابي الحوثي، رصدت "الخليج 365" خلال جولة ميدانية في المطار اعتيادية الحركة داخل الصالات، وعدم تأثرها بالهجوم الحوثي.
وكتب حساب المطار عبر «تويتر»: «أعزاءنا المسافرين..نود التنويه بأن الحركة الجوية في مطار أبها الدولي لم تتأثر، وتسير بشكل طبيعي».
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.