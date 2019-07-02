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طقس حار على المملكة اليوم مع انحسار الأمطار
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع الباحث في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان، أن تشهد المملكة اليوم الثلاثاء درجات حرارة مرتفعة وسط النهار على كافة القطاعات بالسعودية والخليج والعراق وشرق سوريا.
وأضاف الحيزان أن درجات الحرارة ستكون معتدلة على المرتفعات، مع انحسار لتأثير هطول الأمطار على وسط المرتفعات وجنوبها واليمن وجنوب عُمان، مع أمطار متفرقة وسط عمان رياح نشطة على العراق والكويت والشرقية والإمارات وبامتداد البحر الأحمر.
وفي وقت سابق، كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها لحالة الطقس اليوم الثلاثاء.
وتوقعت الأرصاد حدوث نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة، منها الشرقية والرياض ونجران حتى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، بالإضافة إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
كما توقعت الأرصاد استمرار تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على المرتفعات الجنوبية الغربية بالمملكة.
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