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2019-07-02 إصابة 5 أشخاص إثر سقوط طائرة مسيرة في المواقف الخارجية لـ مطار أبها متابعات الخليج 365 - أبها أفاد مراسل قناة العربية بأن 5 أشخاص أصيبوا في سقوط طائرة مسيرة في المواقف الخارجية لـ مطار أبها. Advertisements وأكد مراسل العربية استئناف الرحلات في مطار أبها بشكل اعتيادي. .









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