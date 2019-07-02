الان تتابع سقوط طائرة مسيرة في المواقف الخارجية لمطار أبها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات أصيب 5 أشخاص إثر سقوط طائرة مسيرة بالمواقف الخارجية في مطار أبها الدولي، وفقا لقناة العربية. فيما أوضح مراسل القناة أن الرحلات في مطار أبها استئنفت بشكل اعتيادي بعد وقت من حادث سقوط الطائرة المسيرة. وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، بأنه عند الساعة الثانية عشرة وخمسة وثلاثين دقيقة من فجر اليوم الثلاثاء (00:35)، وقع هجوم إرهابي من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

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