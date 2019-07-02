شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يستقبل أمراء وعلماء ووزراء وجمعاً من المواطنين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة أمس (الإثنين)، الأمراء، والعلماء والمعالي، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال الأمراء، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، وتركي الفيصل، ومستشار خادم الحرمين الشريفين خالد بن بندر بن عبدالعزيز، وعبدالله بن منصور بن جلوي، والدكتور بندر بن عبدالله بن تركي، ووليد بن سعود بن عبدالعزيز، ومحافظ جدة مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، والدكتور بندر بن سلمان بن محمد، وسعود بن نواف بن سعود بن عبدالعزيز، وسعود بن عبدالله بن عبدالعزيز، وعبدالعزيز بن ممدوح بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق فيصل بن محمد بن سعد، وعبدالإله بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، ومستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة سعود بن عبدالله بن جلوي، وسعود بن فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، وعبدالرحمن بن نايف بن فيصل بن سعود بن عبدالعزيز، ونواف بن سعود بن نواف بن سعود بن عبدالعزيز، وسلطان بن عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز.

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من جهة اخرى، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمره الكريم بترقية وتعيين 179 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقيات وتعيينات يأتي امتدادا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء.

وسأل المولى -عز وجل- أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.