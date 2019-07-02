الجبير في اليابان يؤكد مواقف المملكة تجاه القضايا المشتركة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (طوكيو) شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير أمس (الإثنين)، في جلسة نقاش نظمها معهد اقتصاديات الطاقة الياباني في العاصمة طوكيو، بحضور عدد من الأكاديميين والمفكرين والباحثين الإستراتيجيين، وذلك على هامش ترؤس ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير أمس (الإثنين)، في جلسة نقاش نظمها معهد اقتصاديات الطاقة الياباني في العاصمة طوكيو، بحضور عدد من الأكاديميين والمفكرين والباحثين الإستراتيجيين، وذلك على هامش ترؤس ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان وفد المملكة في قمة العشرين التي عقدت في مدينة أوساكا اليابانية. واستعرض خلال مشاركته في الجلسة أبرز محطات زيارة ولي العهد لليابان، وآفاق التعاون بين البلدين الصديقين وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030، وخصوصاً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية. وأكد الجبير مواقف المملكة العربية السعودية تجاه أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.



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