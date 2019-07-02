أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يبدأ زيارة إلى روسيا

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) يبدأ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الثلاثاء 2 يوليو 2019، زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية يلتقي خلالها كبار المسؤولين الروس، بهدف تعزيز العلاقات بين المنظمة وروسيا الاتحادية، وبحث مختلف القضايا التي تهم العالم الإسلامي. ومن المقرر أن يجري الأمين العام محادثات مشتركة مع وزير الخارجية الروسي، يعقبه مؤتمر صحافي للجانبين. وتأتي الزيارة في إطار العلاقة التاريخية والاستراتيجية بين روسيا والعالم الإسلامي، وستبحث في عدد من الملفات التي تهم الأمن والسلم الدوليين.

يبدأ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الثلاثاء 2 يوليو 2019، زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية يلتقي خلالها كبار المسؤولين الروس، بهدف تعزيز العلاقات بين المنظمة وروسيا الاتحادية، وبحث مختلف القضايا التي تهم العالم الإسلامي. ومن المقرر أن يجري الأمين العام محادثات مشتركة مع وزير الخارجية الروسي، يعقبه مؤتمر صحافي للجانبين. وتأتي الزيارة في إطار العلاقة التاريخية والاستراتيجية بين روسيا والعالم الإسلامي، وستبحث في عدد من الملفات التي تهم الأمن والسلم الدوليين.

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