شكرا لقرائتكم خبر عن وفد «الشورى» يزور مطار أبها للاطمئنان على جاهزيته والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) استضافت جامعة الملك خالد لقاء وفد مجلس الشورى، الذي يزور عسير حاليا، بالأهالي ورجال الأعمال وأعضاء المجالس المحلية والبلدية، وذلك بحضور مدير الجامعة الدكتور فالح السلمي، بمسرح المدينة الجامعية بأبها «القريقر». استضافت جامعة الملك خالد لقاء وفد مجلس الشورى، الذي يزور عسير حاليا، بالأهالي ورجال الأعمال وأعضاء المجالس المحلية والبلدية، وذلك بحضور مدير الجامعة الدكتور فالح السلمي، بمسرح المدينة الجامعية بأبها «القريقر». وفي بداية اللقاء، رحب مدير الجامعة بوفد أعضاء مجلس الشورى وحضور اللقاء، مثمنا حرصهم على انعقاد هذا اللقاء في رحاب جامعة الملك خالد. فيما زار وفد من أعضاء مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اللواء مهندس ناصر العتيبي، مطار أبها الدولي للاطلاع على سير الخدمات المقدمة للمسافرين من المواطنين والمقيمين، عقب أحداث الهجوم الإرهابي التي نفّذته المليشيات الحوثية المدعومة من إيران على المطار. وأكد رئيس وفد أعضاء مجلس الشورى اللواء مهندس ناصر العتيبي أن هذه الزيارة تأتي بدعوة أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز وذلك للوقوف على الإمكانات في مطار أبها الدولي وطريقة تفويج المسافرين بالمطار والتوسعات الجديدة، مبيناً أن مطار أبها الدولي انتهك ما به من حقوق من المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.



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