شكرا لقرائتكم خبر عن 8 % انخفاض في معدل الشكاوى ضد الاتصالات.. الأكثر ضد الـ STC والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) انخفض إجمالي الشكاوى ضد مقدمي خدمات الاتصالات، المصعدة لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، في الربع الأول من العام الحالي 2019، بنسبة تقدر بـ (8%) مقارنةً بالربع الأول من عام 2018. ووفق مؤشر التصنيف الذي أعلنته الهيئة أمس (الإثنين)، جاءت شركة الاتصالات انخفض إجمالي الشكاوى ضد مقدمي خدمات الاتصالات، المصعدة لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، في الربع الأول من العام الحالي 2019، بنسبة تقدر بـ (8%) مقارنةً بالربع الأول من عام 2018. ووفق مؤشر التصنيف الذي أعلنته الهيئة أمس (الإثنين)، جاءت شركة الاتصالات السعودية (STC) في قائمة الشركات الأكثر شكاوى في فئة خدمات الاتصالات المتنقلة لكل 100000اشتراك، في حين حلت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) في مقدمة ترتيب الشركات من حيث عدد الشكاوى في خدمات الاتصالات الثابتة لكل 100000اشتراك. وبينت الهيئة أن المؤشر بهدف نشر البيانات بشفافية ووضوح والتي من شأنها تعزيز المنافسة بين الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات، ودفعها لتطوير وتحسين خدماتها بما يتماشى مع تطلعات المستخدمين. يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تستقبل الشكاوى المصعدة لها من خلال منظومة متكاملة للتعامل مع الشكاوى، وتصدر بشكلٍ دوري مؤشرات التصنيف، ضمانًا لتقديم أدق البيانات للمستخدمين عن أداء مقدمي خدمات الاتصالات في حل شكاوى عملائهم، وإسهاما في تمكين المستخدم من اختيار مقدم الخدمة المناسب في ضوء هذه المؤشرات.



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