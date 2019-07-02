شكرا لقرائتكم خبر عن هل خطف «المدرب» الطيار السعودي في الفلبين ؟! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسين هزازي (جدة)

علمت "الخليج 365" من مصادرها المطلعة، أن هناك شكوكا بالأدلة حول ضلوع «الكابتن» المدرب، في عملية اختفاء الطيار السعودي المفقود عبدالله الشريف في الفلبين منذ 42 يوما (17 مايو الشهر قبل الماضي).

وقالت المصادر: لا يزال البحث جاريا، وهناك شكوك تؤكد أن «الشريف» لايزال على قيد الحياة، وأن الفريق لا يزال في جمع الأدلة والبيانات وتوثيقها، مشيراً إلى أن بطء حركة البحث يعود لانعدام الأمن.

وبينت فرق البحث في الفلبين أنها عثرت على معلومات مهمة تتمثل في أن «الجوالات» التي كان يحملها الطياران المفقودان لا تزال تعمل وتستقبل اتصالات محددة.

وأوضحت المصادر أن المعلومات الفنية تؤكد عدم سقوط الطائرة، وجاءت هذه المعلومات بعد دراسة متخصصين في البحث عن إقلاع الطائرة واتجاهها وسرعتها وفقدان الاتصال بها والمعلومات التي عثروا عليها خلال فترة البحث.

وكشفت عائلة الشريف لـ«الخليج 365»: أن تلك المؤشرات جاءت بعد تحليل المعلومات المتوافرة عن حادثة الاختفاء، باستخدام أحدث الأجهزة لتغطية منطقة البحث المحددة في البحر وفي جزيرة «أوكسيدنتال ميندور»، بمساحة إجمالية تقدر بـ21 كيلو مترا وعرض 7 كيلو مترات.

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وأوضحت العائلة أن فرق البحث والإنقاذ لم ينتج عن بحثها إيجاد أي حطام أو أشلاء أو متعلقات للطائرة تحت الماء أو فوق الماء.

وفقد «الطيار السعودي» خلال طلعة جوية تدريبية مع مدربه الفلبيني، منذ 42 يوما، ولم يتم العثور عليهما أو على أي حطام للطائرة أو أشلاء أو متعلقات.

وكان عبدالله الشريف يوجد مع شقيقه في الفلبين؛ لدراسة الطيران على نفقتهما الخاصة، وذهبا للتدريب، وخرج عبدالله مع مدربه للتدريب ليختفيا في 17 مايو ولم يعثر لهما على أي أثر حتى الآن.

وتتابع عائلة «الشريف» البحث حيث توجد في الجزيرة منذ الحادثة، لمتابعة البحث عن أي معلومات عما حدث، مؤكدة أن المعلومات التي يمتلكونها هي العثور على حقيبة بداخلها هوية قائد الطائرة (المدرب) وبطاقات بنكية وصور شخصية له مع أحد الصيادين.

وتابعت العائلة مستجدات التحقيقات مع الجانب الفلبيني، إذ طالبت بتحري الدقة والمصداقية قبل نشر أي معلومة وعدم تداول الشائعات التي من شأنها التأثير عليها.

وأشارت العائلة إلى أن المعلومات التي لديها تفيد بأن الطائرة مختفية «ولم تتحطم»، وأنّ عبدالله ومرافقه المدرب الفلبيني على قيد الحياة، مناشدة السفارة السعودية ببذل المزيد من الجهود.