شكرا لقرائتكم خبر عن مكة: إزالة تعديات بالنوارية ووادي جليل والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)أزالت لجنة التعديات ببلدية العمرة الفرعية تعديات وإحداثات بنطاق البلدية، بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري، إذ ضبطت اللجنة مخالفين إثر قيامهم بتسوير أراض وإحداث أبنية بطرق مخالفة وعشوائية على مواقع لا يملكون عليها صكوكا شرعية.
من جانبه، أوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر المالكي، أن 66 أرضا مسورة أزيلت في النوارية، بمساحة 5 آلاف متر مربع، مؤكدا أن البلدية كثفت فرقها الميدانية لمراقبة الأحياء والمخططات السكنية للحد من انتشار التعديات.
من جانب آخر، أزالت لجنة التعديات ببلدية المعابدة الفرعية أراضي مسورة غير نظامية بحي وادي جليل بمكة المكرمة، ضمن جهود الأمانة للمحافظة على الممتلكات العامة.
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