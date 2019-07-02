شكرا لقرائتكم خبر عن فهد بن سلطان: مبادرات «هدف» وظفت الشباب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك)

ثمن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز جهود صندوق تنمية الموارد البشرية وما يقدمه من دعم للشباب وتوفير فرص العمل لهم وتأهيلهم من خلال البرامج التدريبية في ظل الدعم الكبير والمتابعة من قبل القيادة الرشيدة.

واطلع خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس مدير صندوق تنمية الموارد البشرية بتبوك محمد سالم الشهري، على تقرير إنجازات فروع «هدف» بالمنطقة لعام 2018، الذي تضمن برامج ومشاريع ومبادرات لدعم توطين الوظائف وزيادة أعداد الداخلين لسوق العمل وتأهيل طالبي العمل بالقطاع الخاص، وما قام به الصندوق في تطبيق وإعداد الدورات وورش العمل الخاصة، التي كان لها الأثر والمساهمة في تحقيق منطقة تبوك أقل معدل نسبة بطالة للسعوديين بين مناطق المملكة بواقع 6.7%، وفقا لبيانات نشرتها سوق العمل للربع الأول لعام 2019، الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، وذلك استكمالا للمسيرة الوطنية لتحقيق رؤية 2030.