أمير الجوف: تعاون «الإسكان» والجمعيات الخيرية وفر المنازل لمستحقيها

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جدة - خالد شويل - فايز الشراري (طبرجل) أشاد أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بجهود وزارة الإسكان ومد جسور التواصل مع الجمعيات الخيرية بالمنطقة لتوفير منازل لمستفيديها تحقيقا لأهداف رؤية 2030 الساعية إلى بناء الإنسان وتنميته وتوفير حياة كريمة له. جاء ذلك خلال تسليمه أمس الدفعة الأولى من الوحدات السكنية لمستفيدي الجمعيات الخيرية بالمنطقة، تم شراؤها من قبل وزارة الإسكان، ممثلة بالإسكان التنموي. وأوضح مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة الجوف فهيد بن مطلق الشمري بأن الوحدات السكنية التي تم شراؤها من قبل وزارة الإسكان، ممثلة بالإسكان التنموي، تشكل حلولا سكنية عاجلة، وتختلف مساحاتها حسب حاجة العائلة المستفيدة.

أشاد أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بجهود وزارة الإسكان ومد جسور التواصل مع الجمعيات الخيرية بالمنطقة لتوفير منازل لمستفيديها تحقيقا لأهداف رؤية 2030 الساعية إلى بناء الإنسان وتنميته وتوفير حياة كريمة له. جاء ذلك خلال تسليمه أمس الدفعة الأولى من الوحدات السكنية لمستفيدي الجمعيات الخيرية بالمنطقة، تم شراؤها من قبل وزارة الإسكان، ممثلة بالإسكان التنموي. وأوضح مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة الجوف فهيد بن مطلق الشمري بأن الوحدات السكنية التي تم شراؤها من قبل وزارة الإسكان، ممثلة بالإسكان التنموي، تشكل حلولا سكنية عاجلة، وتختلف مساحاتها حسب حاجة العائلة المستفيدة.

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