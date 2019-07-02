الرياض: انطلاق المرحلة الأولى لتأهيل وتطوير الطرق الرئيسية

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جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض) تطلق أمانة منطقة الرياض المرحلة الأولى من مشاريع تأهيل وتطوير محاور الطرق الرئيسية في مدينة الرياض، في إطار تنفيذها برنامج تحسين المشهد الحضري الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية، تماشيا مع أهداف رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، بهدف توفير بيئة حضرية ذات مستويات عالية، للارتقاء بجودة الحياة في المدن تطلق أمانة منطقة الرياض المرحلة الأولى من مشاريع تأهيل وتطوير محاور الطرق الرئيسية في مدينة الرياض، في إطار تنفيذها برنامج تحسين المشهد الحضري الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية، تماشيا مع أهداف رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، بهدف توفير بيئة حضرية ذات مستويات عالية، للارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية . وستشمل مشاريع تأهيل وتطوير محاور الطرق الرئيسية في مرحلتها الأولى (طريق التخصصي، وطريق الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد، وطريق الطائف، وطريق الأمير مساعد بن عبدالرحمن، وطريق العزيزية). وستوفر هذه المشاريع شبكة من الطرق ذات معايير عالية، تتكامل مع مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام الجاري تنفيذه حالياً، ورفع مستوى جودة الفراغات العمرانية بالمدينة، بما يراعي الأنشطة والاستعمالات القائمة، والجوانب البصرية، والاعتبارات الاجتماعية لسكان مدينة الرياض، وذلك من خلال تحسين وتجميل ربط المحاور الرئيسية مع المحطات والمسارات الخاصة بالقطارات والحافلات، وإعادة تأهيل العناصر الهندسية للطرق والتقاطعات والمداخل والمخارج والجسور والأنفاق القائمة بمدينة الرياض.



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