شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن خالد: طبقنا 99 % من قرارات التوطين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عرعر)

أعلن أمير منطقة الحدود الشمالية، رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين الموجَّه بالمنطقة الأمير فيصل بن خالد، حصول منطقة الحدود الشمالية على المركز الأول بنسبة 99,38 % للامتثال لقرارات التوطين وذلك على مستوى مناطق المملكة لـ(12) نشاطا خلال شهر أبريل 2019، مشدداً على أهمية توحيد الجهود بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة، لاسيما الجهات المعنية بالتأهيل والمعنية بتنمية الأعمال وتوليد الوظائف والتعاون مع الغرف التجارية والصناعية كممثلين للقطاع الخاص وشريك إستراتيجي في الدعم المناطقي في عملية توطين الوظائف، لتوفير فرص العمل للمواطنين.

ولفت إلى أهمية برنامج التوطين المناطقي كونه أكثر قابلية للتطبيق والنجاح لمراعاته معطيات كل منطقة بالتعاون مع الإمارة التي لديها التصورات المتكاملة عن المشهد التنموي للمنطقة، مؤكدا أن برنامج التوطين من إستراتيجيات المملكة، ومن أولى أولوياتها، وهو ما وجهتنا به القيادة الرشيدة بأن نضع توطين الوظائف من الأولويات، وأن نسعى بكل ما نستطيع لإيجاد الفرص الوظيفية للشباب، ليحلوا محل العمالة الوافدة، وهذا ما يدفعنا لمواصلة العمل لتحقيق تطلعات قيادة هذه البلاد وأبنائها وفق التزامات ومستهدفات رؤية 2030.