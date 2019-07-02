، تحويل شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة تبوك لعمادة الموارد البشرية ،

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وافقت وزارة التعليم على تحويل عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة تبوك إلى عمادة الموارد البشرية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، ويأتي ذلك انطلاقًا من حرص الجامعة على التحول إلى إدارة الموارد البشرية من خلال إجراءات واضحة وبيئة عمل متميزة.
وقال عميد عمادة الموارد البشرية بالجامعة الدكتور صالح الحربي إن هذا التحول جاء متوافقًا مع برنامج الملك سلمان للموارد البشرية والذي يهدف إلى رفع جودة أداء الموظف الحكومي وإنتاجيته في العمل وتطوير بيئة العمل ووضع سياسات وإجراءات واضحة لتطبيق مفهوم الموارد البشرية وإعداد وبناء القادة من الصف الثاني.
وأضاف الدكتور "الحربي" أن الجامعة قامت بالاستعداد للتحول من خلال إعداد هيكلة جديدة للعمادة تتوافق مع متطلبات التحول إلى الموارد البشرية.
وقدم الحربي شكره لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على دعمه المستمر للجامعات، ولمدير جامعة تبوك الأستاذ الدكتور عبدالله الذيابي على حرصه ومتابعته للعمادة وهيكلتها الجديدة.
تحويل شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة تبوك لعمادة الموارد البشريةبدر الجبل الخليج 365 2019-07-02
وافقت وزارة التعليم على تحويل عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة تبوك إلى عمادة الموارد البشرية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، ويأتي ذلك انطلاقًا من حرص الجامعة على التحول إلى إدارة الموارد البشرية من خلال إجراءات واضحة وبيئة عمل متميزة.
وقال عميد عمادة الموارد البشرية بالجامعة الدكتور صالح الحربي إن هذا التحول جاء متوافقًا مع برنامج الملك سلمان للموارد البشرية والذي يهدف إلى رفع جودة أداء الموظف الحكومي وإنتاجيته في العمل وتطوير بيئة العمل ووضع سياسات وإجراءات واضحة لتطبيق مفهوم الموارد البشرية وإعداد وبناء القادة من الصف الثاني.
وأضاف الدكتور "الحربي" أن الجامعة قامت بالاستعداد للتحول من خلال إعداد هيكلة جديدة للعمادة تتوافق مع متطلبات التحول إلى الموارد البشرية.
وقدم الحربي شكره لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على دعمه المستمر للجامعات، ولمدير جامعة تبوك الأستاذ الدكتور عبدالله الذيابي على حرصه ومتابعته للعمادة وهيكلتها الجديدة.
02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
01:05 AM
بالتنسيق مع الخدمة المدنية من خلال إجراءات واضحة وبيئة عمل متميزة
وافقت وزارة التعليم على تحويل عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة تبوك إلى عمادة الموارد البشرية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، ويأتي ذلك انطلاقًا من حرص الجامعة على التحول إلى إدارة الموارد البشرية من خلال إجراءات واضحة وبيئة عمل متميزة.
وقال عميد عمادة الموارد البشرية بالجامعة الدكتور صالح الحربي إن هذا التحول جاء متوافقًا مع برنامج الملك سلمان للموارد البشرية والذي يهدف إلى رفع جودة أداء الموظف الحكومي وإنتاجيته في العمل وتطوير بيئة العمل ووضع سياسات وإجراءات واضحة لتطبيق مفهوم الموارد البشرية وإعداد وبناء القادة من الصف الثاني.
وأضاف الدكتور "الحربي" أن الجامعة قامت بالاستعداد للتحول من خلال إعداد هيكلة جديدة للعمادة تتوافق مع متطلبات التحول إلى الموارد البشرية.
وقدم الحربي شكره لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على دعمه المستمر للجامعات، ولمدير جامعة تبوك الأستاذ الدكتور عبدالله الذيابي على حرصه ومتابعته للعمادة وهيكلتها الجديدة.
، تحويل شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة تبوك لعمادة الموارد البشرية ،
المصدر : الخليج 365
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