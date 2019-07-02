محمد بن مسعود - الدمام - حثت طهران على عدم اتخاذ أي خطوات جديدة من شأنها تقويض الاتفاقية أعربت بريطانيا عن قلقها العميق إزاء انتهاك إيران لتعهداتها تجاه الاتفاق النووي. وقال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت في بيان رسمي أمس الاثنين: "نشعر بقلق عميق إزاء إعلان إيران أنها خرقت التزاماتها تجاه الاتفاق النووي"، حاثاً طهران على عدم اتخاذ أي خطوات جديدة من شأنها تقويض الاتفاقية. بريطانيا تعرب عن قلقها من انتهاك إيران لالتزاماتها تجاه الاتفاق النووي وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-02 أعربت بريطانيا عن قلقها العميق إزاء انتهاك إيران لتعهداتها تجاه الاتفاق النووي. وقال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت في بيان رسمي أمس الاثنين: "نشعر بقلق عميق إزاء إعلان إيران أنها خرقت التزاماتها تجاه الاتفاق النووي"، حاثاً طهران على عدم اتخاذ أي خطوات جديدة من شأنها تقويض الاتفاقية. Advertisements 02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440 01:05 AM حثت طهران على عدم اتخاذ أي خطوات جديدة من شأنها تقويض الاتفاقية حثت طهران على عدم اتخاذ أي خطوات جديدة من شأنها تقويض الاتفاقية أعربت بريطانيا عن قلقها العميق إزاء انتهاك إيران لتعهداتها تجاه الاتفاق النووي. وقال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت في بيان رسمي أمس الاثنين: "نشعر بقلق عميق إزاء إعلان إيران أنها خرقت التزاماتها تجاه الاتفاق النووي"، حاثاً طهران على عدم اتخاذ أي خطوات جديدة من شأنها تقويض الاتفاقية. ، بريطانيا تعرب عن قلقها من انتهاك إيران لالتزاماتها تجاه الاتفاق النووي ،

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