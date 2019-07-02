، شاهد.. 90 عاماً بين زيارة أول وفد ياباني للسعودية واستضافة الرياض لقمة العشرين 2020 ،

- 1/2
- 2/2
وثقت مجموعة من الصور بدارة الملك عبدالعزيز، قدوم أول رحلة رسمية من دولة اليابان لمنطقة الجزيرة العربية عام 1358هـ، 1939م وزيارتهم للمملكة والتجول بين مدنها.
وأظهرت الصور التي وثقها الرحالة "إيجيرو ناكانو"، في كتابه "الرحلة اليابانية إلى الجزيرة العربية" وفداً رفيع المستوى من الخارجية اليابانية زار عدة مدن منها مدينة جدة، وسفرهم للرياض من جدة براً، وزيارتهم لمنطقة بحرة، ومرورهم بالسيل، والقاعية، ومرات، والجبيلة، حتى زيارتهم للملك عبدالعزيز بقصر البديعة بالرياض، وضيافتهم بغرفة الرحالة بالقصر، وزيارتهم لوادي حنيفة.
وبعد مرور نحو 90 سنة من أول زيارة رسمية يابانية للمملكة، تسلمت السعودية رئاسة قمة العشرين من اليابان لتحتضن الرياض وفداً رفيعاً من اليابان ومن دول العشرين المؤثرين في الاقتصاد العالمي عام 2020م، حيث تعد المملكة إحدى الدول الكبرى المؤثرة في الاقتصاد العالمي.
شاهد.. 90 عاماً بين زيارة أول وفد ياباني للسعودية واستضافة الرياض لقمة العشرين 2020نافل السبيعي الخليج 365 2019-07-02
وثقت مجموعة من الصور بدارة الملك عبدالعزيز، قدوم أول رحلة رسمية من دولة اليابان لمنطقة الجزيرة العربية عام 1358هـ، 1939م وزيارتهم للمملكة والتجول بين مدنها.
وأظهرت الصور التي وثقها الرحالة "إيجيرو ناكانو"، في كتابه "الرحلة اليابانية إلى الجزيرة العربية" وفداً رفيع المستوى من الخارجية اليابانية زار عدة مدن منها مدينة جدة، وسفرهم للرياض من جدة براً، وزيارتهم لمنطقة بحرة، ومرورهم بالسيل، والقاعية، ومرات، والجبيلة، حتى زيارتهم للملك عبدالعزيز بقصر البديعة بالرياض، وضيافتهم بغرفة الرحالة بالقصر، وزيارتهم لوادي حنيفة.
وبعد مرور نحو 90 سنة من أول زيارة رسمية يابانية للمملكة، تسلمت السعودية رئاسة قمة العشرين من اليابان لتحتضن الرياض وفداً رفيعاً من اليابان ومن دول العشرين المؤثرين في الاقتصاد العالمي عام 2020م، حيث تعد المملكة إحدى الدول الكبرى المؤثرة في الاقتصاد العالمي.
02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
01:00 AM
دارة الملك عبد العزيز وثقت صور قدوم أول رحلة رسمية من الخارجية اليابانية عام 1939م
وثقت مجموعة من الصور بدارة الملك عبدالعزيز، قدوم أول رحلة رسمية من دولة اليابان لمنطقة الجزيرة العربية عام 1358هـ، 1939م وزيارتهم للمملكة والتجول بين مدنها.
وأظهرت الصور التي وثقها الرحالة "إيجيرو ناكانو"، في كتابه "الرحلة اليابانية إلى الجزيرة العربية" وفداً رفيع المستوى من الخارجية اليابانية زار عدة مدن منها مدينة جدة، وسفرهم للرياض من جدة براً، وزيارتهم لمنطقة بحرة، ومرورهم بالسيل، والقاعية، ومرات، والجبيلة، حتى زيارتهم للملك عبدالعزيز بقصر البديعة بالرياض، وضيافتهم بغرفة الرحالة بالقصر، وزيارتهم لوادي حنيفة.
وبعد مرور نحو 90 سنة من أول زيارة رسمية يابانية للمملكة، تسلمت السعودية رئاسة قمة العشرين من اليابان لتحتضن الرياض وفداً رفيعاً من اليابان ومن دول العشرين المؤثرين في الاقتصاد العالمي عام 2020م، حيث تعد المملكة إحدى الدول الكبرى المؤثرة في الاقتصاد العالمي.
، شاهد.. 90 عاماً بين زيارة أول وفد ياباني للسعودية واستضافة الرياض لقمة العشرين 2020 ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. 90 عاماً بين زيارة أول وفد ياباني للسعودية واستضافة الرياض لقمة العشرين 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.