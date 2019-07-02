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حقق المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 16 عاماً انتصاراً على نظيره العراق بهدف دون رد في افتتاح مشاركته في بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين المقامة حالياً في الأردن ضمن المجموعة الثالثة.
وسجل مهند براح هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 15.
واحتل الأخضر الصدارة حيث تبقى له مواجهة ثانية أمام الكويت في طريقه نحو التأهل.
"أخضر تحت 16 عاماً" يحقق الانتصار أمام العراقصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-02
حقق المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 16 عاماً انتصاراً على نظيره العراق بهدف دون رد في افتتاح مشاركته في بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين المقامة حالياً في الأردن ضمن المجموعة الثالثة.
وسجل مهند براح هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 15.
واحتل الأخضر الصدارة حيث تبقى له مواجهة ثانية أمام الكويت في طريقه نحو التأهل.
02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
01:13 AM
في بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين
حقق المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 16 عاماً انتصاراً على نظيره العراق بهدف دون رد في افتتاح مشاركته في بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين المقامة حالياً في الأردن ضمن المجموعة الثالثة.
وسجل مهند براح هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 15.
واحتل الأخضر الصدارة حيث تبقى له مواجهة ثانية أمام الكويت في طريقه نحو التأهل.
، "أخضر تحت 16 عاماً" يحقق الانتصار أمام العراق ،
المصدر : الخليج 365
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