، بـ 7 لاعبين أجانب وغياب خربين .. الهلال يطير إلى النمسا فجرًا ،

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محمد بن مسعود - الدمام - تستعد بعثة فريق الهلال للمغادرة إلى النمسا فجر يوم الثلاثاء لإقامة معسكر إعدادي تأهبًا للموسم الرياضي المقبل 2019-2020م.
وحالت إجراءات إصدار تأشيرة السفر دون مرافقة الثنائي عمر خربين وأحمد أشرف لبعثة الفريق التي ستغادر إلى النمسا، وسيحتضن مقر النادي بالرياض تدريباتهما بدءًا من يوم الثلاثاء على أن يلتحقا بالبعثة فور انتهاء إجراءات سفرهما.
ويواصل اللاعب عمر عبدالرحمن برنامجه التأهيلي في المعسكر إلى حين موعد فحصه لدى "رامون كوجات" للوقوف على حالته الصحية والبدنية.
وجاءت قائمة لاعبي الهلال المغادرة إلى النمسا كما يلي:
عبدالله المعيوف، محمد البريك، كارلوس إدواردو، ألبرتو بوتيا، علي آل بليهي، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، جيوفينكو، محمد الشلهوب، ياسر الشهراني، حسن كادش، ناصر الدوسري، عبدالله الحافظ، بافيتمبي غوميز، نواف العابد، عمر عبدالرحمن، جوناثان سوريانو، علي الحبسي، هتان باهبري، محمد كنو، سالم الدوسري، محمد الواكد، عبدالرحمن اليامي، متعب المفرج، محمد الدوسري، خالد آل جبيع، نواف الغامدي، ذعار العتيبي، محمد جحفلي.
بـ 7 لاعبين أجانب وغياب خربين .. الهلال يطير إلى النمسا فجرًاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-02
تستعد بعثة فريق الهلال للمغادرة إلى النمسا فجر يوم الثلاثاء لإقامة معسكر إعدادي تأهبًا للموسم الرياضي المقبل 2019-2020م.
وحالت إجراءات إصدار تأشيرة السفر دون مرافقة الثنائي عمر خربين وأحمد أشرف لبعثة الفريق التي ستغادر إلى النمسا، وسيحتضن مقر النادي بالرياض تدريباتهما بدءًا من يوم الثلاثاء على أن يلتحقا بالبعثة فور انتهاء إجراءات سفرهما.
ويواصل اللاعب عمر عبدالرحمن برنامجه التأهيلي في المعسكر إلى حين موعد فحصه لدى "رامون كوجات" للوقوف على حالته الصحية والبدنية.
وجاءت قائمة لاعبي الهلال المغادرة إلى النمسا كما يلي:
عبدالله المعيوف، محمد البريك، كارلوس إدواردو، ألبرتو بوتيا، علي آل بليهي، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، جيوفينكو، محمد الشلهوب، ياسر الشهراني، حسن كادش، ناصر الدوسري، عبدالله الحافظ، بافيتمبي غوميز، نواف العابد، عمر عبدالرحمن، جوناثان سوريانو، علي الحبسي، هتان باهبري، محمد كنو، سالم الدوسري، محمد الواكد، عبدالرحمن اليامي، متعب المفرج، محمد الدوسري، خالد آل جبيع، نواف الغامدي، ذعار العتيبي، محمد جحفلي.
02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
01:03 AM
تستعد بعثة فريق الهلال للمغادرة إلى النمسا فجر يوم الثلاثاء لإقامة معسكر إعدادي تأهبًا للموسم الرياضي المقبل 2019-2020م.
وحالت إجراءات إصدار تأشيرة السفر دون مرافقة الثنائي عمر خربين وأحمد أشرف لبعثة الفريق التي ستغادر إلى النمسا، وسيحتضن مقر النادي بالرياض تدريباتهما بدءًا من يوم الثلاثاء على أن يلتحقا بالبعثة فور انتهاء إجراءات سفرهما.
ويواصل اللاعب عمر عبدالرحمن برنامجه التأهيلي في المعسكر إلى حين موعد فحصه لدى "رامون كوجات" للوقوف على حالته الصحية والبدنية.
وجاءت قائمة لاعبي الهلال المغادرة إلى النمسا كما يلي:
عبدالله المعيوف، محمد البريك، كارلوس إدواردو، ألبرتو بوتيا، علي آل بليهي، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، جيوفينكو، محمد الشلهوب، ياسر الشهراني، حسن كادش، ناصر الدوسري، عبدالله الحافظ، بافيتمبي غوميز، نواف العابد، عمر عبدالرحمن، جوناثان سوريانو، علي الحبسي، هتان باهبري، محمد كنو، سالم الدوسري، محمد الواكد، عبدالرحمن اليامي، متعب المفرج، محمد الدوسري، خالد آل جبيع، نواف الغامدي، ذعار العتيبي، محمد جحفلي.
، بـ 7 لاعبين أجانب وغياب خربين .. الهلال يطير إلى النمسا فجرًا ،
المصدر : الخليج 365
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