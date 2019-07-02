آل الشيخ يبحث مستجدات إدراج اللغة الصينية ضمن مناهج التعليم مع سفير بكين

بحث وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الاثنين، التوجه الجديد لإدراج اللغة الصينية ضمن مناهج التعليم، مع السفير الصيني لدى المملكة تشن ويتشينج.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التعليم في مكتبه، السفير الصيني لدى المملكة تشن ويتشينج، وبحثا الموضوعات المشتركة في المجالات العلمية، وتطوير الدراسات والبحوث بين جامعات المملكة، والجامعات الصينية وفق اتفاقيات مشتركة تعزز وتدعم خطة البلدين، وفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التعليم.

كما ناقش آل الشيخ والسفير الصيني، تحقيق التكامل بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق التي تتبناها الحكومة الصينية، فضلاً عن إمكانية تعزيز حيثيات وتفاصيل البرامج، ذات الصلة من تدريب واستقطاب وابتعاث يحقق الأهداف، ويعزز العلاقات بين المملكة والصين.

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كانت وزارة التعليم، أطلقت في مايو الماضي، منصة التطوير المهني لتعليم اللغة الصينية «هانيو» عن بعد، بشكل تجريبي، وأشارت إلى أنها تستهدف من إطلاق المنصة، قيادات التدريب، في ضوء تجويد برامج تعليم اللغة الصينية في مراحلها القادمة ضمن التدريب الصيفي.

وسبق أن أصدر وزير التعليم، قرارًا بتشكيل لجنة باسم اللجنة الإشرافية للتخطيط؛ لإدراج اللغة الصينية في المراحل التعليمية للمدارس والجامعات السعودية، برئاسة وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير.

وتكون مهام اللجنة إعداد تصور استراتيجي لإدراج اللغة الصينية في التعليم خلال السنوات العشر المقبلة، وبناء خطة تنفيذية عاجلة للخطوات العملية خلال الفترة من العام الحالي وللعام الدراسي المقبل، ووضع خطة لإنشاء مراكز متخصصة لتدريس اللغة الصينية، والتعاون مع معهد كونفوشيوس لتعليم اللغة الصينية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجامعات الحكومية لإعداد تصور لاستحداث برامج أكاديمية في كليات اللغات والترجمة للتوسع في تعليم اللغة الصينية، وبناء خطة تنفيذية لتدريب المعلمين السعوديين في الصين؛ ليكونوا معلمين للغة الصينية.