بالصور.. أمين العاصمة المقدسة يعلن جاهزية مسالخ مكة لموسم الحج

أعلن أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص عن قرب جاهزية مسالخ الأنعام بمكة المكرمة، بعد استحداث مسالخ نموذجية جديدة، وتطوير عددٍ منها لمعالجة بعض أوجه القصور في تنظيم الذبائح، وتلافي المخالفات والإيفاء بحاجة الأهالي وزوار العاصمة المقدسة.

جاء ذلك خلال جولة القويحص وعددٍ من المسؤولين والمختصين بالأمانة على مسالخ العاصمة المقدسة؛ لمتابعة سير الأعمال المنجزة والأعمال قيد الإنشاء، ومتابعة المقاولين المتعاقدين لوحدات الذبح ومستثمري المسالخ.

وقال أمين العاصمة المقدسة، إن الأمانة تعكف منذُ وقتٍ مبكر على تهيئة المسالخ لموسم الحج؛ حيث تم وضع خطة استراتيجية لتطوير المسالخ البلدية بمكة؛ لرفع طاقتها الاستيعابية، وزيادة عدد نقاط الذبح وفق الاشتراطات الصحية المطلوبة، مؤكدًا أن جميع مشاريع المسالخ تسير وفق خطة مُحكمة ومرسومة هذا العام بالتعاون مع القطاع الخاص، لتقديم أفضل الخدمات لساكني مكة المكرمة وضيوف بيت الله الحرام.

وأكد القويحص ضرورة مضاعفة الجهود في مختلف الأعمال والمشاريع، وتكثيف الرقابة على المسالخ وحظائر الأنعام بمكة المكرمة، مشددًا على ضرورة اتِّباع جميع الاشتراطات الصحية لضمان تقديم هذه الخدمة بطرق سليمة وتوفير الأجواء الصحية، وأهمية تطبيق الاشتراطات الصحية، مع رفع مستوى الأداء لجميع العاملين، وتفعيل الطرق الآلية الحديثة التي يتم بواسطتها الذبح والإجراءات الاحترازية التي تضمن المحافظة على عملية الإصحاح البيئي.

ويُعدّ مسلخ العكيشية من المسالخ المطورة بمكة؛ حيث تبلغ طاقته الاستيعابية لذبح الأنعام 39 ألف رأس في اليوم، وتبلغ الطاقة الاستيعابية اليومية لمسلخ طريق الليث 36 ألف رأس، ومسلخ حدا 30 ألف رأس يوميًّا، فيما بلغت الطاقة الاستيعابية لمسلخ المعيصم بعد التطوير 20 ألف رأس يوميًّا.