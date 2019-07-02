«العمل» تقر الآلية الجديدة لاستقبال العاملات المنزليات

أقرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مجموعة تعديلات بنظام استقبال العاملات المنزليات بموجب القرار الوزاري ذي الرقم 172489 بتاريخ 19 مايو الماضي، للقادمات للعمل لأول مرة بالمملكة وبنظام الخروج والعودة.
يأتي ذلك بهدف تيسير عملية استقبال العاملات وتسهيلاً على المواطنين، حيث سيتم تطبيق الآلية الجديدة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، على أن يتم تطبيقها في جميع مطارات المملكة تدريجياً، وفقاً للموقع الإلكتروني لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وتشمل التعديلات الجديدة بشأن استقبال العاملات المنزليات؛ تحديد مسؤولية استقبال القادمات للعمل لأول مرة على مكاتب وشركات الاستقدام بشكل كامل، على أن يشمل ذلك للعاملات القادمات عن طريق مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بدءًا من اليوم.
وأضافت الوزارة أن مكاتب وشركات الاستقدام بعد استقبال العاملة، سيكون عليها تسليمها لصاحب العمل وفق العقد المتفق عليه بين الطرفين.
وحول العاملات المنزليات القادمات بنظام الخروج والعودة، أكدت الوزارة أن عملية استقبالهن ستكون تحت مسؤولية صاحب العمل وذلك ابتداءً من تاريخ 15 يوليو الجاري.
وأقرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية العقد الذي ينظم العلاقة بين أصحاب العمل ومكاتب وشركات الاستقدام، وبموجب ذلك سيلزم مكتب الاستقدام بإبلاغ صاحب العمل قبل 24 ساعة من موعد وصول العاملة المنزلية القادمة لأول مرة عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وكذلك تسليمها لصاحب العمل خلال مدة زمنية لا تتجاوز الـ 24 ساعة من وصولها.
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