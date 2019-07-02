نزيل مسيحي بدار الملاحظة الاجتماعية بالرياض يُعلن إسلامه

أسهمت جهود منسوبي دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض، في إقناع أحد نزلائها المسيحيين باعتناق الدين الإسلامي؛ وذلك عبر البرامج الدينية والاجتماعية والدروس الموجهة.
ونطق النزيل الشهادتين أمام النزلاء بعد الصلاة في جامع الدار، وردد كلمة التوحيد معلنًا إسلامه، وسط مباركة واحتفاء وتكريم من زملائه والكادر الوظيفي العامل معهم.
وأشار النزيل إلى أنه خلال المدة التي قضاها في الدار عرف الدين الإسلامي بالشكل الحقيقي من خلال المعاملة الحسنة التي كان يتلقاها هو وأقرانه من الاختصاصيين والمراقبين داخل الدار؛ الأمر الذي شجعه على البحث والاطلاع في أصول الدين الإسلامي وتاريخ إعلامه وسيرة الرسول الكريم؛ ما جعله يعتنقه عن قناعة دون إكراه.
وأعرب النزيل عن سعادته باعتناق الدين الإسلامي، موجهًا شكره لإدارة الدار وكافة منسوبيها على ما يبذلونه من جهود.
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