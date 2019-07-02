نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «متنبك»

نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لوالد وأسرة وذوي الشهيد وكيل الرقيب عبدالله بن إبراهيم متنبك أحد منسوبي القوات البرية، الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.
وعبر نائب أمير جازان عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سائلًا الله –تعالى- أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، منوهًا بما يسطره أبطال القوات المسلحة وكافة القطاعات العسكرية، من بطولات للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم الوطنية.
وأكد نائب أمير جازان أن الوطن لن ينسى تضحيات الشهداء العظيمة.
من جانبهم، عبر والد وذوو الشهيد «متنبك» عن شكرهم وتقديرهم القيادة الرشيدة، وأمير منطقة جازان ونائبه على تعزيتهم، مؤكدين أنهم جميعًا فداء للدين والوطن، سائلين المولى -عز وجل- «أن يديم الأمن والاستقرار لبلادنا المباركة في ظل قيادتنا الرشيدة».
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