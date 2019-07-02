الفيصل يستعرض خدمات ضيوف الرحمن مع هيئة الطيران المدني

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري. واطلع أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه على خطط الهيئة المستقبلية، وتطورات الأعمال في مطارات المنطقة، وفي مقدمة ذلك استحداث قطاع للحج والعمرة، لتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن والارتقاء بها، خصوصا مع تزايد أعداد الحجاج والمعتمرين، وتوافقا مع رؤية المملكة 2030.



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