، "مرصد ريادة الأعمال": ثلث البالغين بالسعودية يعتزمون بدء عمل تجاري في الـ3 سنوات المقبلة ،

محمد بن مسعود - الدمام - كشف عن نتائح التقرير بمنتدى مركز بابسون العالمي وكلية محمد بن سلمان للإدارة

استضاف مركز بابسون العالمي لريادة الأعمال (BGCEL) وكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال منتدىً خاصاً بفندق البيلسان بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، والذي شهد الكشف عن تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال (GEM) في المملكة العربية السعودية لعامي 2018/19، حيث قدم الدكتور عبد الله إلياس، الشريك المؤسس في شركة كريم، عرضاً رئيسياً أعقبته حلقة نقاشٍ حول النظام البيئي لريادة الأعمال في المملكة.

وفي التفاصيل، أوضح التقرير الجديد الذي تدعمه كلٌ من الكلية والمركز إلى أن ثلث البالغين من العاملين (64 – 18 عامًا) في المملكة يعتزمون بدء عملٍ تجاريٍ خلال السنوات الثلاث المقبلة، ويشير التقرير إلى أن 83% من البالغين عبروا عن ثقتهم العالية بقدرتهم على تأسيس مشروعٍ جديد، وهو الأعلى على مستوى المنطقة.

وأوضح فهد الرشيد، نائب رئيس مجلس الأمناء في كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، وعقب صدور التقرير: "أن أحدث دراسة للمرصد تكشف اليوم عن تنامي الوعي بثقافة ريادة الأعمال داخل المملكة، والتي تواصل نموها الواعد على مدى السنوات الثلاث الماضية، وما من شكٍ أن دعم النشاط الريادي في المملكة يعتبر ركيزة مهمة لرؤية المملكة 2030، وهنا يقدم التقرير رؤى فريدة حول سبل تعزيز القيادات الريادية لدى الشباب السعودي".

من جانبها، قالت الدكتورة أسماء صديقي، العميد المكلف لكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، "السعوديون أبدوا أعلى مستويات الثقة في قدراتهم على بدء عمل تجاري بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهنا نجد لهيئات مثل "منشآت " دوراً حاسماً في تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، بالإضافة إلى ذلك، تطور دور الأوساط الأكاديمية بشكل كبير في النهوض بريادة الأعمال، حيث تنامت الحاجة اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى للارتقاء بمنهجيات التعليم، وتطوير طرق تطبيقها، خاصة إذا ما علمنا أن قرابة ثلاثة أرباع رواد الأعمال، وأصحاب الأعمال السعوديين حاصلون على درجة الماجستير على الأقل".

وكشف تقييم أحد الخبراء في الظروف الوطنية لريادة الأعمال أن التشريعات والدعم الحكومي والبرامج الحكومية، كانت من بين الأعلى تصنيفاً على مستوى المملكة، حيث شهدت زيادة على مدى العامين الماضيين، وهو ما يكشف عن اتجاه إيجابي متصاعد. وقد حدد الخبراء دعم الشركات الجديدة والمتنامية كأولوية قصوى، وأكدوا على أهمية البرامج الحكومية في تحفيز هذه الشركات.

وقال أحمد لنجاوي، الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية " إن نتائج تقرير المرصد تستمر في تعزيز ثقتنا بمنظومة بيئة ريادة الأعمال السعودية، وإننا لنعتز بدورنا في تطوير هذه المنظومة الفريدة، والملهمة التي تحفز على الابتكار والإبداع، فضلاً عن كونها مصممة لتتيح فرص الاستثمار والتجربة للأصحاب المشاريع التجارية والمشاريع الناشئة داخل المملكة".

وأكد "لنجاوي" أن "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية أصبحت عامل تمكين رئيسي لقطاع ريادة الأعمال في المملكة، ومساهماً رئيسياً في النتائج الناجحة التي تتحقق تباعاً لرؤية المملكة 2030". مشيراً إلى أن "ريادة الأعمال تأتي في مقدمة أولويات المدينة الاقتصادية، ونحن نشارك بكثافة في دعم بناء القدرات البشرية، وتزويد الكوادر الوطنية بالمهارات التي يتطلعون لاكتسابها ليتمكنوا من إنجاح مشاريعهم المستقبلية".

وصرحت دونا كيلي، أستاذة ريادة الأعمال بكلية بابسون وعضو مجلس إدارة المرصد العالمي لريادة الأعمال، قائلة "يمكن للحكومات أن تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز روح المبادرة على المستوى البيئة المحلية. ويشمل ذلك إزالة الحواجز أمام رواد الأعمال المحتملين وتنفيذ السياسات والبرامج التي تسهل طريقهم. ومن خلال رؤية 2030، من الواضح أن الحكومة السعودية تنظر إلى ريادة الأعمال كمساهمٍ رئيسيٍ في النمو الاقتصادي، وتنويع الصناعة، وخلق فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية العالمية للمملكة. المملكة العربية السعودية تملك القدرة على تولي الريادة في تنمية ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعلى مستوى العالم كذلك".



تقرير (GEM) في المملكة لعامي 2018 و2019م

يقدم هذا التقرير لمحة شاملة عن ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك مقاييس للمواقف المجتمعية، والتصورات الذاتية والانتماءات المتعلقة بريادة الأعمال ومعدلات ريادة الأعمال عبر مراحل عملية متعددة، وصفات رواد الأعمال، بما في ذلك التركيبة السكانية والدوافع والطموحات، فضلاً عن خصائص أعمالهم، مثل: مستوى الابتكار ومشاركة الصناعة. هذا التقرير هو الثالث من نوعه على التوالي الذي يصدره المرصد للبحث في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد جمع البيانات السابقة على مدى العامين 2009 و2010.

مقتطفات من التقرير

سكان المملكة العربية السعودية من الفئة العمرية (18-64 سنة)، يعتقد غالبيتهم (78٪) أن أولئك الذين بدأوا أعمال تجارية جديدة بنجاح يتمتعون بمستوى عالٍ من الوضع الاجتماعي والاحترام. ثلثي هؤلاء يعتزمون بدء عمل تجاري في مجالهم المفضل.

وتدعم هذه الحقائق الإيجابية سهولة بدء الأعمال (65 ٪) والظهور المتكرر لأصحاب المشاريع الناجحة في وسائل الإعلام (71 ٪)، وكلاهما زاد بأكثر من 4 نقاط مئوية عن العام السابق. ويعد الاهتمام الإعلامي برواد الأعمال في المملكة من بين الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

غالبية سكان المملكة (79% يعرفون شخصاً صاحب مشروع، ويرى معظمهم أن هناك فرصاً جيدة من حولهم يمكنهم استغلالها لبدء عمل تجاري (76٪)، وهذه المؤشرات هي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي العام 2018م، ما يزيد على 12% كانوا قد بدؤوا بالفعل مشروعهم الخاص منذ أقل من 3.5 سنوات. في حين أظهرت دوافع استغلال الفرص لدى 69٪ من رواد الأعمال، بزيادة طفيفة عن العام 2017م.

وسجلت مدينة جدة أعلى معدل لنشاط ريادة الأعمال (TEA)، حيث قفزت إلى 23٪ في عام 2018م، في حين أظهرت الرياض أيضاً مستويات عالية في عام 2016 (20.5٪). هذا يشير إلى أن الرياض هي مركز راسخ لريادة الأعمال في حين أن جدة موقع يستقطب أصحاب المشاريع الجديدة.

غالبية رواد الأعمال (80٪) يعملون في قطاع السلع الاستهلاكية، بزيادة قدرها 8 نقاط مئوية عن العام 2017م. وكان الانخفاض عن العام السابق هو المشاركة في قطاع التحويل، ما يمثل أقل من 14٪ من نشاط ريادة الأعمال.

من المتوقع أن يقوم جميع رواد الأعمال الذين شملهم الاستطلاع خلال العام 2018م، بتعيين موظفٍ واحد على الأقل في السنوات الخمس المقبلة، مع توقع أن يقوم أكثر من 30 ٪ منهم بتوظيف ما يزيد على خمسة موظفين.

الابداع والابتكار في السوق صفة تتمثل في 37٪ من رواد الأعمال في المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر بعض العملاء أو جميعهم أن منتجاتهم أو خدماتهم جديدة أو غير مألوفة.

رواد الأعمال يستفيدون من أحدث التقنيات لبدء أعمالهم، حيث أكد أكثر من 59٪ منهم أنهم يستخدمون تكنولوجيا تقل أعمارها عن خمس سنوات في أنشطتهم التجارية.

رواد الأعمال في المملكة العربية السعودية أصبحوا أكثر قدرة على المنافسة بشكل كبير خلال عام 2018م، حيث صرح أكثر من ضعف عدد رواد الأعمال (46٪) أنه لا يوجد أمامهم منافسون أو أن عددهم قليل مقارنة بالعام 2016م (21٪).

14.7 ٪ من الرجال، مقابل 8.5 ٪ من النساء، يعتبرون أنفسهم رواد أعمال. وهذا يمثل زيادة قياساً بالعامين السابقين بالنسبة للرجال، وانخفاض بالنسبة للنساء. تلعب الضرورة دوراً أكبر في الدافع لريادة الأعمال بين النساء أكثر من الرجال.

بلغ متوسط عمر رواد الأعمال في المملكة 37 عاماً. وبشكل عام، يُظهر الملف العمري معدلات أعلى بين الفئات العمرية الأكبر سناً، ما يشير إلى أن هذا الفرد قد يكون لديه الموارد والخبرة والشبكات للاستفادة منها. لكنه يكشف أيضاً عن فرصة لتعزيز ريادة الأعمال بين الشباب.

ثلاثة أرباع رواد الأعمال في المملكة حاصلون على شهادة الماجستير على الأقل.

في العام 2018م، 12 ٪ من البالغين في المملكة قدموا الأموال لرواد الأعمال – وهو أعلى مستوى بين البلدان التي تم تقييمها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. هذه الزيادة تم رصدها على مدى العامين السابقين، وهي تشير إلى تأثيرها في صعود مؤشر TEA.

الخبراء الذين تمت محاورتهم حول ظروف ريادة الأعمال في المملكة أشاروا إلى أن العام 2018م شهد إتاحة التمويل الكافي من المصادر غير الرسمية ومن المستثمرين في القطاع الخاص أيضاً على مستوى المملكة، لكن التمويل الجماعي والطروحات العامة الأولية كانت أقل شيوعا. وأضافوا أن رواد الأعمال لديهم موارد قوية تمكنهم من القيام بأنشطتهم التجارية، بما في ذلك الاتصالات والخدمات العامة المتطورة منخفضة التكلفة.

كشف الخبراء عن تنامي ثقافة ريادة الأعمال في المملكة مؤكدين حصول المواطن على الكثير من الدعم الذي يؤهله ليحقق النجاح من خلال الجهود المبذولة، والاعتماد على الذات، أو الاستقلالية وحس المبادرة.

مركز بابسون العالمي

مركز بابسون غلوبال لريادة الأعمال تحتضنه كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، وتأسس بموجب هبة من شركة لوكهيد مارتن.

ويعنى المركز بتطوير منظومة ريادة الأعمال، والارتقاء بها في المملكة العربية السعودية والمنطقة بشكلٍ عام، عبر تقديم الأبحاث ومناهج تعليم ريادة الأعمال، وبرامج التدريب والتطوير.

ومن أهم مجالات عمل المركز: تقرير مرصد ريادة الأعمال العالمي (GEM) في المملكة العربية السعودية، استضافة كبار المتحدثين والمؤتمرات الإقليمية حول ريادة الأعمال؛ تقديم برامج تثقيفية بريادة الأعمال لأصحاب الأفكار والشركات الناشئة؛ تقديم دراسات حول تطوير المشاريع في المملكة والبلدان المجاورة؛ ودعم الشركات التي يملكها طلاب كلية الأمير محمد بن سلمان ومساعدتهم على تطوير رواد الأعمال المستقبليين في المملكة.

كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال

كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال هي كلية التعليم العالي الأهلية الأولى في مجال ريادة الأعمال على مستوى المملكة العربية السعودية، وتقدم برامج الماجستير في إدارة الأعمال الموجهة للطلاب والطالبات على حدٍ سواء، وتقع في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. تأسست الكلية بموجب اتفاق شراكة دولية بين شركة إعمار المدينة الاقتصادية وشركة بابسون العالمية (شركة مملوكة بالكامل بكلية بابسون بالولايات المتحدة الأمريكية) وشركة لوكهيد مارتن، تحت مظلة برنامج التوازن الاقتصادي في المملكة العربية السعودية ومؤسسة مسك الخيرية.

تقدم الكلية برنامج ماجستير إدارة الأعمال بدوام كامل مع فرص اكتساب الخبرات المهنية، كما تقدم برنامج الماجيستير للموظفين حيث يكون بدوام جزئي من الخميس للسبت مرتين شهرياً. ويقدم برامج أكاديمية ومناهج تعليمية وأبحاث علمية وممارسات عملية في مجال إدارة وريادة الأعمال وفق المعايير الدولية التي تعتمدها بابسون العالمية، وتجمع بين التَعَلُم والتدريب العملي.



وتُتِيح الكلية إطلاق مشاريع الطلاب الاجتماعية والتجارية الجديدة بهدف إتاحة المجال أمام المتميزين منهم في مجال ريادة الأعمال لتطوير مهاراتهم وقدراتهم، وتحفيزهم على بناء الشركات، وخلق فرص العمل تماشيا مع برامج التنوع الاقتصادي التي ضمن رؤية المملكة التطويرية 2030.

