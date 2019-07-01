ترامب: إيران تلعب بالنار

2019-07-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إيران بـ”اللعب بالنار” بعد رفعها مخزون اليورانيوم المخصب.

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أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تحققت اليوم من أن إجمالي مخزون اليورانيوم المخصب في إيران يتجاوز 300 كيلوجرام، وهي النسبة المحددة بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي.

وأبلغ المدير العام للوكالة الذرية، يوكيا أمانو، مجلس محافظي الوكالة أن 300 كيلوجرام من اليورانيوم هذه مخصبة بنسبة تصل إلى 3.67 في المائة، أو ما يعادلها في أشكال كيميائية مختلفة.