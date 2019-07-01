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شكرا لقرائتكم الخدمة المدنية ترد على استفسار بشأن مقابلات الوظائف التعليمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الخدمة المدنية ترد على استفسار بشأن مقابلات الوظائف التعليمية
متابعات الخليج 365 - الرياض
تفاعلت وزارة الخدمة المدنية مع استفسار بشأن آلية المقابلات في الوظائف التعليمية، حيث قال مواطن: إنه حاول التسجيل للمقابلة، ولكن تم رفض رقم الجوال؛ لأن شقيقته أيضًا مرشحة ضمن الوظائف التعليمية من نفس الرقم.
وردت الخدمة المدنية على الاستفسار بالقول: إن مقابلة الوظائف التعليمية تتم عن طريق الموقع الخاص بوزارة التعليم.
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، أن وزارة التعليم وبالعمل مع وزارة الخدمة المدنية رشحت بشكل نهائي 10325 مواطنًا ومواطنةً لشغل الوظائف التعليمية للرجال والنساء، والتي جرى الإعلان عنها في شهر رمضان 1440هـ، وذلك بعد إجراء المفاضلة النهائية في البوابة الإلكترونية لمنصة التوظيف الإلكتروني جدارة، وفق عناصر اشتملت على نقاط المفاضلة بحدها الأعلى والبالغ 100 نقطة موزعة على درجة المؤهل العلمي بواقع (40) نقطة، ودرجة كفايات المعلمين بواقع (40) نقطة، إضافة إلى نقطتين عن كل سنة أقدمية، وبحد أقصى عشر سنوات بـ20 نقطة.
وأكد المتحدث الرسمي أنه على المرشحين سرعة حجز موعد المقابلة عبر النظام حيث إن المقابلة أحد متطلبات التعيين على الوظائف التعليمية.
وأشار المتحدث الرسمي أن عدد الوظائف المتبقية والبالغ عددها (131) وظيفة، سيتم إعادة الإعلان عنها لاحقًا لشغلها بمن تنطبق عليهم شروط شغل الوظائف التعليمية وفق دليل التخصصات التعليمية.
وهنأ المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم المرشحين على الوظائف التعليمية، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق وأن يسهموا في إثراء العملية التعليمية.
وللاطلاع على أسماء المرشحين
الرجال: هنا
النساء: هنا
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