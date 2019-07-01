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2019-07-02 الطاقة الذرية: مخزون اليورانيوم المخصب في إيران يتجاوز حدود الخطة المشتركة متابعات الخليج 365 - واس أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تحققت اليوم من أن إجمالي مخزون اليورانيوم المخصب في إيران يتجاوز 300 كيلوغرام، وهي النسبة المحددة بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي.

وأبلغ المدير العام للوكالة الذرية يوكيا أمانو، مجلس محافظي الوكالة أن 300 كيلوغرام من اليورانيوم هذه مخصبة بنسبة تصل إلى 3.67 في المئة، أو ما يعادلها في أشكال كيميائية مختلفة.









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