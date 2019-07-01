تعليم نجران يقدم خطوة تسهيلية للمرشحين والمرشحات

2019-07-01

متابعات الخليج 365 - نجران

أكد متحدث تعليم منطقة نجران، جابر مدخلي، أنه رغبة في التسهيل على كافة المرشحين والمرشحات الذين تم توجيههم إلى تعليم نجران فإن نموذج الفحص الطبي سوف يسلم لهم بعد نهاية المقابلة الشخصية مصدقًا من قبل لجنة المقابلة بالمنطقة.

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أوضح متحدث تعليم نجران أنه يمكن قبول الفحص الطبي موثقًا من أي مستشفى حكومي في المملكة.

كما أوضح تعليم نجران المستندات والوثائق المطلوبة من المرشحين والمرشحات عند إجراء المقابلة الشخصية، مع التنويه على أنه تم إلغاء إرفاق المستندات في نظام المقابلات ويكتفى بإحضارها مع نسخ أثناء المقابلة.