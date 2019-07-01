2019-07-01

منع تداول أو استيراد منتجات الأسمنت إلا في حالة واحدة

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت هيئة المواصفات عن بدء التطبيق الإلزامي لمنع تداول أو استيراد منتجات الأسمنت، ما لم تكن حاصلة على علامة الجودة السعودية.

وأكدت هيئة المواصفات أن القرار يسري اعتبارًا من 10 محرم 1441هـ الموافق 9 سبتمبر 2019م، ويشمل الإلزام كلًّا من: الأسمنت البورتلاندي، والأسمنت الأبيض، والخرسانة الجاهزة.