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منع تداول أو استيراد منتجات الأسمنت إلا في حالة واحدة

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2019-07-01

منع تداول أو استيراد منتجات الأسمنت إلا في حالة واحدة

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت هيئة المواصفات عن بدء التطبيق الإلزامي لمنع تداول أو استيراد منتجات الأسمنت، ما لم تكن حاصلة على علامة الجودة .

وأكدت هيئة المواصفات أن القرار يسري اعتبارًا من 10 محرم 1441هـ الموافق 9 سبتمبر 2019م، ويشمل الإلزام كلًّا من: الأسمنت البورتلاندي، والأسمنت الأبيض، والخرسانة الجاهزة.





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