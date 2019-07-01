البيت الأبيض: لن نسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي

2019-07-01

متابعات الخليج 365 - متابعة

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أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن تسمح أبدًا لإيران بتطوير أسلحة نووية، وأن أمريكا لن تسمح لطهران بامتلاك السلاح النووي.

وقال البيت الأبيض: إن على إيران الوصول إلى مستوى عدم التخصيب الكلي لليورانيوم، مشددًا على أن واشنطن مستمرة في سياسة فرض أقصى ضغط على طهران.