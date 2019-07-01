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شكرا لقرائتكم سكني إكسبو في عسير لمدة 5 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
سكني إكسبو في عسير لمدة 5 أيام
متابعات الخليج 365 - عسير
دعت وزارة الإسكان مستفيدي سكني في عسير لزيارة سكني إكسبو في مركز الملك فهد الثقافي في أبها.
وأوضحت وزارة الإسكان أن سكني إكسبو ينطلق الخميس المقبل، ويستمر لمدة 5 أيام، وذلك للاستفادة من الخيارات والحلول التي يتيحها البرنامج للمستفيدين في منطقة عسير.
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