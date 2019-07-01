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8 نصائح للوقاية من أضرار عبث الأطفال في المنزل
متابعات الخليج 365 - الرياض
قدم الدفاع المدني نصائح هامة للوقاية من أضرار عبث الأطفال في المنزل.
وشدد المدني على ضرورة عدم ترك مصادر الحريق في متناول الأطفال، مع التأكد من وقايتهم من الأسباب المؤدية إلى الاحتجاز.
كما يجب توعية وتثقيف الأطفال بشأن مخاطر العبث، وإبعاد الأجهزة الكهربائية كالمكواة عن متناولهم، وأيضًا تأمين الموعد وفحص خرطوم الغاز بشكل دوري.
بالإضافة إلى ذلك، يجب التأكد من وجود وسائل السلامة كأجهزة الإنذار وطفايات الحريق، مع تغطية مقابس الكهرباء والتأكد من سلامة الأسلاك الكهربائية، وأخيرًا عدم ترك المواد السامة أو الكيميائية في أماكن قريبة.
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