الفالح: تهدئة نزاع التجارة سترفع طلب النفط

2019-07-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع وزيرُ الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد الفالح، تحسن الطلب على النفط مع حلحلة النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وقال الفالح في تصريحات إلى قناة “العربية” على هامش اجتماع أوبك في فيينا: إنه “لا يوجد ما يحتم إقرار ميثاق أوبك+ في هذا الاجتماع” وهو الميثاق الذي يمدد اتفاقية خفض إنتاج النفط العالمية، بين أعضاء أوبك ودول عدة من خارج المنظمة.

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وكشف أن “أي اعتراض على ميثاق أوبك+ سنقوم بالعمل على حله في الأسابيع المقبلة، والمهم هو وجود إطار عمل موافق عليه من قبل الحكومات ذات العلاقة”.

واعتبر وزير الطاقة أنه “ليس من المحتم أن يكون الطلب على النفط في تراجع، فقد وجدنا تحسنًا في الطلب الأمريكي، ورأينا بعض الضغوطات تنحسر مثل العوامل المتعلقة بالطقس والنزاع التجاري بين أمريكا والصين”.

وعبر الفالح عن تفاؤله “بعد اجتماع قمة دول مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية، وبوجود حسن نية بين الطرفين الأمريكي والصيني فيما يتعلق بالنزاع التجاري بينهما”.

وأكد أن كثيرًا من عوامل الضغط على السوق النفطية ستنحسر وبعض المصافي التي كانت مغلقة للصيانة عادت للعمل، كما أن بيانات المخزونات الأمريكية أثبتت ما كان يقوله.